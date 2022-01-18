Меган Маркл закатила скандал каналу BBC

Меган Маркл уже благополучно забыла о том, что сама обсуждала темы для фильма канала BBC со своим секретарем, и начала войну против автора фильма и журналиста Амола Раджана.

Так, она недовольна тем, что в фильме ее выставили жертвой, которую постоянно подставляли остальные члены королевской семьи с целью «поставить на место», в том числе и герцоги Кембриджские. Кейт Миддлтон и принц Уильям уже выразили свое мнение по этому поводу и получили официальные извинения от королевского биографа Омида Скоби, который являлся консультантом скандального фильма.

Такие же извинения были принесены и Маркл с Гарри, но пока неясно, будут ли они приняты. Ведь пара уже выиграла один суд против британских таблоидов, сообщает The Sun.

Источник фото: Legion-Media