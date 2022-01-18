К голливудским звездам подселили льва ради спасения планеты

Лев с кодовым именем P-22 проживает по соседству с голливудскими звездами последние десять лет. Этот вид животных представляет смертельную опасность для людей, однако ученые контролируют ситуацию с помощью отслеживающего действия хищника устройства.
Местные жители не против необычной компании — таким образом они спасают планету. Позволив льву питаться другими обитателями парка, американцы стали участниками движения Rewilding. Его идея в том, чтобы реже вмешиваться в естественный ход вещей в природе ради восстановления ее ресурсов.
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