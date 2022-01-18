Израильская полиция использовала шпионское ПО Pegasus для слежки за гражданами

Полиция Израиля использовала программное обеспечение Pegasus для взлома смартфонов лидеров протеста против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает израильская газета Calcalist.

Шпионское ПО использовалось для взлома бывших госслужащих, мэров и гражданских лидеров из числа граждан, поддержавших протесты. Полиция не запрашивала необходимый ордер на прослушку, слежку или сбор данных, все действия правоохранителей проходили без решения суда.

Программа была выпущена израильской компанией NSO Group. Разработчик заявляет, что предоставляет «уполномоченным правительствам технологии, которые помогают им бороться с терроризмом и преступностью». Pegasus заражает устройства через мессенджеры и электронную почту, и позволяет извлекать сообщения, фотографии, переписку, контакты и данные GPS, а также записывать звонки и незаметно включать микрофон и камеру.