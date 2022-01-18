От новой «Матрицы» отвернулись даже китайцы Шведские ученые обнаружили новую мутацию «омикрона» » Хайди Клум объяснила, почему ее левая нога стоит дороже правой 48-летняя модель Хайди Клум несколько лет назад застраховала свои ноги на два миллиона долларов. Звезда призналась, что одна из ее конечностей стоит немного дешевле второй. Причина проста. По словам Хайди, дело в серьезном увечье, которое модель вынуждена тщательно скрывать. «В детстве я упала на разбитый стакан, у меня остался большой шрам. Прямо сейчас я нанесла на него огромное количество крема для загара, поэтому очевидно, что вы его не видите. Одна нога теперь дороже другой. Некоторые люди иногда делают странные вещи», — признала Клум на шоу Эллен ДеДженерес. Источник фото: Legion-media.ru