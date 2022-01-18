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Гвинет Пэлтроу показала себя поклонникам в халате в бане

Гвинет Пэлтроу показала себя поклонникам в халате

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала себя в откровенном виде. В Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в утреннюю пору и без макияжа.

Пелтроу позировала в белом халате. Она распустила длинные волосы, выравняла их и уложила назад.

Свой образ она дополнила только сережками.

Гвинет сделала селфи, во время которого пристально смотрела в объектив.

Таким образом звезда прорекламировала новое средство одной из косметических компаний и тем самым сделал акцент на молодой и сияющей коже своего лица.

18 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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