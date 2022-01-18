Джиму Керри исполнилось 60 лет и он рассказал, как будет отмечать юбилей

17 января Джиму Керри исполнилось 60 лет! В своем твиттере актер рассказал, как планирует отметить юбилей. Вечеринка, судя по всему, будет просто безумная…

«Мне 60, и я все еще сексуален. Сегодня я буду есть кукурузную кашу и протертые персики», — сказал Керри. Оба эти блюда из праздничного меню относятся скорее к детскому питанию. Но кто мы такие, чтобы обсуждать выбор легенды?

С днем рождения, дорогой Джим Керри! И спасибо за «Маску», «Эйса Вентуру», «Брюса Всемогущего», «Вечное сияние чистого разума», «Шоу Трумана» и вообще все фильмы.