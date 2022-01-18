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Десять самых богатых людей мира за время пандемии стали вдвое богаче, а бедные стали еще беднее

Десять самых богатых людей мира за время пандемии стали вдвое богаче. Об этом свидетельствуют подсчеты некоммерческой организации Oxfam, занимающейся решением проблем бедности и неравенства в разных странах.

Так, согласно докладу, совокупное состояние десяти лидеров списка богатейших людей мира выросло с весны 2020 года с $700 млрд до $1,5 трлн.

Эксперты указывают, что такой рост стал более значительным, нежели за последние 14 лет перед пандемией. Точка отсчета связана с предыдущим глобальным экономическим кризисом 2008–2009 годов.

Oxfam отмечает, что пока сверхбогатые извлекали выгоду из пандемии, еще 163 млн человек оказались за чертой бедности. По прогнозам организации, к 2030 году 3,3 млрд человек будут жить менее чем на $5,5 в день.

В руководстве Oxfam считают, что такой рост состояния миллиардеров обнажает фундаментальные недостатки экономики. Нынешнее поколение лидеров, уверены в организации, может начать исправлять ошибки, введя прогрессивные налоги на капитал и направив эти доходы на спасение жизней и инвестиции в будущее человечества.

 

18 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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