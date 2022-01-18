Что можно сделать из уголка своими руками

Металлический уголок — довольно универсальная вещь. Данный металлопрокат выпускается в Г образной конфигурации в основном из обыкновенной углеродистой стали. Неплохие механические свойства и высокая свариваемость обуславливают широкое применением уголка стального в хозяйственных и строительных нуждах. Также при помощи этого металлопроката можно сделать массу полезных в обиходе вещей собственными руками. Уголок 30*30 цена за метр которого весьма доступна — делают эту идею особенно интересной в плане экономии средств. В данном обзоре подготовили краткое описание того, что можно сделать своими руками из стального уголка.

Стеллажи из металлического уголка

Металлический профиль в конструкции стеллажа служит для придания прочности. Сделать его не составит труда, а вариантов использования — масса. К примеру, его можно установить в гостиной вместо книжного шкафа, поставить в детскую для хранения игрушек или установить в гараже, где тоже наверняка найдутся вещь, которые будет удобно хранить на стеллаже. Сделать стеллаж из уголка можно с деревянными или металлическим полками, размеры выбрать любые.

Для того чтобы сделать стеллаж из стального уголка своими руками, вам понадобится сварка и материал для плоскости полки. Выбрать конфигурацию, высоту и размеры стеллажа вы можете самостоятельно в зависимости от нужд.

Лестница

Более сложный конструктивный элемент — лестница, сваренная из уголка и стального швеллера. Металлическая конструкция в последствии может быть обшита любыми облицовочными материалами и стать настоящим украшением вашего дома. Стальные лестницы из уголков будут полезны на приусадебных участках, в хозяйственных постройках. При правильной обработке, стальной уголок будет иметь высокую коррозионную стойкость, а значит будет пригоден для использования в качестве материала для наружной лестницы. Кстати, плюс стальных лестниц в том, что они не подвержены вибрации и не скрепят в процессе эксплуатации. Найти чертежи и подробные описания работ в большом разнообразии можно в интернете.

Ворота

Ворота — сложное изделие, а также довольно дорогое. Сделать ворота из уголка — это способ сэкономить немалую долю средств на покупке заводских дорогих изделий. На первоначальном этапе производятся замеры, затем приобретаются материалы и начинается процесс сварки каркаса. Специалисты рекомендуют сваривать каркас ворот из уголка методом прихватки — затем сверяют размерные данные — и лишь потом делают окончательные сварочные работы.

Теплица

Еще один распространенный способ использования стального уголка в хозяйстве — постройка теплицы на даче или приусадебном участке. Прочная стальная конструкция выдерживает большие нагрузки, а значит — не обвалиться зимой под весом снежных масс. С другой стороны, стальной уголок не отличается большим весом — конструкция не требует заливки фундамента. Хорошая свариваемость уголка позволяет создавать теплицы любых размеров и конфигураций, в том числе — и для выращивания растений с коммерческой целью. Еще стоит отметить простоту монтажа такой теплицы и простоту демонтажа. Теплицу из стального уголка легко переносить с места на место в случае необходимости.

Другие изделия

Из стальных уголков можно собирать предметы мебели и интерьера. Загуглите — порой подобные изделия выглядят как настоящие шедевры. Многие скульпторы используют стальной уголок в качестве материала для создания экспозиций, металлопрокат широко используется в качестве материала для индустриального дизайна интерьеров.

Уголок используют для создания авторских светильников, различных тумб и подставок. Он также широко востребован для производства уличной мебели, постройки беседок и других дачных сооружений.