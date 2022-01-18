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Белый дом подтвердил возможное отключение России от SWIFT

Белый дом подтвердил возможное отключение России от SWIFT — это произойдет в случае прямой агрессии России против Украины.
Правительство США продолжает консультации с европейскими странами по поводу мер против РФ в случае ее вторжения на Украину.

По словам представителя Белого дома, пока рассматриваются любые варианты санкций, в том числе отключение России от межбанковской системы SWIFT.

Ранее газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источники, что США и Евросоюз уже отвергли вариант отключения РФ от SWIFT. Такое решение якобы принято из-за риска дестабилизации финансовых рынков.

18 января, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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