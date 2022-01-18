Євросоюз дозволив ввозити продукцію птахівництва з України без обмежень

Європейський Союз з 17 січня зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, які діяли з грудня 2020 року через виявлення на українській території випадків високопатогенного грипу птиці.

За інформацією Держпродспоживслужби таке рішення має важливе значення, оскільки продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів. Тож воно дозволяє відновити постачання з усієї території України

У березні 2021 року ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до Євросоюзу.

Після проведення роботи з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та вжиття заходів щодо запобігання поширенню хвороби, обмеження, що були встановлені, тепер зняли у повному обсязі.