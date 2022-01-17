В США умер знаменитый фотограф звезд Стив Шапиро

В США умер известный фотограф Стив Шапиро, ему было 87 лет. На его странице Шапиро в Facebook сказано, что он ушел из жизни прошлой ночью в состоянии «покоя и чуда».

Напомним, Шапиро учился своему у известного фотографа времен Второй мировой войны Уильяма Юджина Смита. С начала 1960-х начал работать внештатным фотографом, публиковался в журналах Life, Vanity Fair, Newsweek, Time, Sports Illustrated и Paris Match. Тогда он в основном делал политические работы, но в конце 1960 перешел к съемкам звезд кино и музыки. В 1970-е и далее он снимал бэкстейджи целого ряда культовых фильмов, в том числе «Крестного отца», «Китайского квартала», «Таксиста» и «Полуночного ковбоя». Фотографировал Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро, Марлона Брандо и других звезд.