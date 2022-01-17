В Китае создали искусственную луну с низкой гравитацией

Китайские ученые создали специальную камеру для имитации условий низкой гравитации Луны. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Прототип лунного симулятора был разработан специалистами Китайского университета горного дела и технологий. Устройство представляет из себя круглую камеру диаметром 60 сантиметров, которая находится в вакууме. Благодаря этому внутри нее сохраняется низкая гравитация, подобная той, что существует на естественном спутнике Земли.

Ученые рассказали, что с помощью лунного симулятора они смогут тестировать работу различного оборудования перед его отправкой в космос. Также специалисты полагают, что камера поможет в будущем рассчитать различные нюансы при возможном строительстве лунной базы.