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В Китае создали искусственную луну с низкой гравитацией

Китайские ученые создали камеру, имитирующую низкую гравитацию Луны

Фото: Unsplash

Китайские ученые создали специальную камеру для имитации условий низкой гравитации Луны. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Прототип лунного симулятора был разработан специалистами Китайского университета горного дела и технологий. Устройство представляет из себя круглую камеру диаметром 60 сантиметров, которая находится в вакууме. Благодаря этому внутри нее сохраняется низкая гравитация, подобная той, что существует на естественном спутнике Земли.

Ученые рассказали, что с помощью лунного симулятора они смогут тестировать работу различного оборудования перед его отправкой в космос. Также специалисты полагают, что камера поможет в будущем рассчитать различные нюансы при возможном строительстве лунной базы.

17 января, 2022 | Category: Наука, Новости
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