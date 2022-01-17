Посол Украины Мельник призвал Германию снять запрет на поставки оружия

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал власти ФРГ снять эмбарго на предоставление Украине оружия для обороны, поскольку нежелание или даже отказ от поставок оружия со стороны германского правительства «очень расстраивает». Об этом дипломат заявил накануне визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев (17 января).

«Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины, — кто есть настоящий друг», — цитирует УНИАН посла.

Как напоминает издание, Киев годами добивается от Берлина поставок оружия для защиты от российской «агрессии», но пока безуспешно.

Добавим также, 10 января Мельник посчитал, что правительство ФРГ несет ответственность за ситуацию на Украине, поэтому должно обеспечить ее вооружением.