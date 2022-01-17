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Обручальное кольцо Меган Фокс обошлось в сумасшедшую сумму

Обручальное кольцо Меган Фокс обошлось в сумасшедшую сумму

На днях американский музыкант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) сделал предложение руки и сердца актрисе Меган Фокс, и вот сколько стоит обручальное кольцо.

11 января Колсон подарил любимой невероятное кольцо с изумрудом и бриллиантом, которое заказал у ювелира Стивена Уэбстера.

Каждый камешек весит семь или восемь карат, поэтому эксперты оценивают обручальное кольцо Меган Фокс в сумасшедшие 400 тысяч долларов.

И пока парочка активно готовится к свадьбе, инсайдеры рассказали, как на эту новость отреагировал бывший муж актрисы – Брайан Остин Грин.

По словам приятеля актера, тот был готов к помолвке экс-любимой, поэтому эта новость не удивила его и тем более не расстроила. Брайан наслаждается отношениями с танцовщицей Шарной Берджесс и сосредоточен на воспитании детей от Меган.

17 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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