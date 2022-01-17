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На Львівщині пройдуть навчання за стандартами НАТО

Навчання НАТО

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає «Еспресо.Захід«.

Зазначимо, що вчора, 16 січня, у Львівській області завершилася Головна конференція з планування навчання підрозділів в рамках Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна (JMTG-U). У ній взяли участь понад 30 представників ДПС та Збройних сил України та США. Під час конференції обговорили тренування прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону і бригади ЗСУ і вирішили, що маневри почнуться в першій декаді лютого і триватимуть до початку квітня.

Відомо, що цього року бійців навчатимуть українські інструктори за допомогою спостерігачів-тренерів зі збройних сил країн НАТО. Підготовка буде проводитися з використанням імітаційної системи моделювання бойових дій типу JCATS.

Метою навчань є отримання українськими військовими кращого рівня взаємодії між складовими сектору безпеки України та сумісності з військовими підрозділами країн Північноатлантичного альянсу.

17 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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