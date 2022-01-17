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Крэйг проговорился: «Скайфолл» помогла снять вечеринка с Хью Джекманом

Крэйг проговорился: «Скайфолл» помогла снять вечеринка с Хью Джекманом

Дэниэл Крэйг признался, что кое-что важное в фильме «Координаты Скайфолл» было сделано спонтанно и «под градусом». Речь шла о выборе режиссера, которым в итоге стал поставновщик фильма «1917» Сэм Мендес.

По словам Крэйга, однажды Хью Джекман закатил шумную вечеринку, на которой все гости явно перебрали. Разговор зашел о следующем фильме бондианы, судьба которого решилась быстро.

«И когда я сидел с Сэмом за столом, мне вдруг стало предельно очевидно, что это должен быть он. Во-первых, он отличный постановщик. Я обожаю с ним работать, потому что он любит актеров, я всегда рвусь работать именно с такими режиссерами.

В сущности, я выдал: «Слушай, наверное я не должен об этом говорить, но ты не хочешь снять следующего «Бонда»?» И он просто посмотрел на меня, сощурившись, и кивнул. А я подумал: «Теперь я в дерьме»», — признался Крэйг на подкасте Awards Chatter.

17 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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