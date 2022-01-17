Крэйг проговорился: «Скайфолл» помогла снять вечеринка с Хью Джекманом

Дэниэл Крэйг признался, что кое-что важное в фильме «Координаты Скайфолл» было сделано спонтанно и «под градусом». Речь шла о выборе режиссера, которым в итоге стал поставновщик фильма «1917» Сэм Мендес.

По словам Крэйга, однажды Хью Джекман закатил шумную вечеринку, на которой все гости явно перебрали. Разговор зашел о следующем фильме бондианы, судьба которого решилась быстро.