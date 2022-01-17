Колеса для тележек: особенности и материалы производства

Ходовые опоры – важнейший элемент конструкции любой складской или промышленной тачанки. Именно от их характеристик во многом зависит грузоподъемность такой техники, а также возможность ее использования на поверхностях того или иного типа.

Поэтому при выборе тележки для склада, магазина, строительной площадки или производственного цеха важно уделить внимание установленным на ней колесам. Также к их подбору нужно подходить ответственно при необходимости выполнить замену износившихся роликов. В данном случае можно существенно повысить эксплуатационные показатели техники, а также продлить срок ее использования.

Из каких материалов делают колеса

Единственного верного ответа на вопрос о том, какие опорные механизмы лучше, не существует. Современные колеса для тележек изготавливаются на базе различных материалов, в том числе:

обычной и эластичной резины;

черных стальных и цветных сплавов;

полиуретана и других синтетических компонентов.

Каждая модификация ходовых опор характеризуется набором уникальных качеств, определяющих способность изделий выдерживать весовые нагрузки, ходовые показатели на ровных и бугристых поверхностях, устойчивость к коррозийным процессам и т. д.

Кроме того, стоит отметить, что колеса для складских тележек могут быть не только одинарными, но и двойными. Модели второго типа, как правило, используются в технике с повышенной грузоподъемностью. Кроме того, они могут быть вращающимися, что позволяет сделать тачанки более маневренными.

Особенности колес из разных материалов

Основным типом опорных механизмов сегодня являются металлические изделия. Их принято делить на чугунные, стальные и алюминиевые. Первые характеризуются способностью противостоять высоким весовым нагрузкам, а также подходят для эксплуатации под открытым небом на протяжении всего года.

Стальные колеса чаще всего комплектуются дополнительным ободом из эластичной резины, за счет чего обеспечивается их высокий уровень сцепления с полами различного типа. Что касается алюминиевых модификаций, то за счет особой коррозийной стойкости их используют в тачанках, предназначенных для применения в условиях повышенной влажности.

Также колеса для тележек делают из:

полимерных сплавов (предназначены для тачек с грузоподъемностью до 300 кг);

полиуретана (выдерживают влияние агрессивных щелочных и кислотных сред);

резины (отличаются устойчивостью к резким перепадам температурного режима, а также минимальным уровнем шума при движении техники);

пенополиуретана (используется для изготовления колесиков литого типа).

Кроме того, достаточно высоким уровнем спроса пользуются полиамидные роликовые опоры. Их главное эксплуатационное преимущество состоит в способности выдерживать высокие механические нагрузки. Именно по этой причине они являются оптимальным вариантом для использования в тележках, предназначенных для перемещения грузов по неровным поверхностям, в том числе на строительных площадках.

Источник: fregat.com.ua