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Киану Ривз «получил» от известного комика

Послал по матушке: Киану Ривз "получил" от известного комика

Киану Ривз давно стал актером первой величины и настоящей звездой Голливуда. Но артист тоже брал автографы у знаменитых коллег, перед талантом которых он преклоняется. Таких людей оказалось двое.

Киану просил автографы у вокалиста Velvet Underground Лу Рида и известного стендап-комика Джорджа Карлина. Юморист сделал фирменный росчерк для Ривза в свойственной ему манере.

«Он написал: «Дорогой Киану, иди на ***». Я всегда думал, что он подписал так лично для меня, но потом нашлись люди с абсолютно такими же автографами. Во всяком случае, это красиво», — рассказал Ривз на шоу The Late Show With Stephen Colbert.

Лу Рид оказался скромнее — музыкант просто написал свое имя на клочке бумаги.

17 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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