Как продлить срок службы планшета

Как продлить срок службы планшета

Сложно представить себе жизнь без гаджетов: практически у каждого человека есть то или иное цифровое устройство. Смартфоны обеспечивают нам свободу коммуникаций, портативные таблеты становятся надежными спутниками в развлечениях и помощниками в бизнесе. Производители стараются по максимуму повышать функциональность и производительность техники, поэтому цены на планшеты в 2022м не спешат падать. Не удивительно, что пользователям хочется, чтобы дорогостоящие устройства служили как можно дольше.

Добиться этого помогает соблюдение простых правил эксплуатации техники:

Установка защиты на стекло. Экран таблета – одна из самых уязвимых его частей. Оно легко повреждается при ударе, покрывается сеточкой царапин от неаккуратной эксплуатации. При падении нередко раскалывается не только сам дисплей, но и повреждается сенсор, из-за чего использование планшета становится невозможным. Избежать этого помогает установка защиты на экран, которая принимает на себя основную часть механических воздействий. Это может быть полимерная пленка или стеклянная панель. Ношение планшета в чехле. Стремление продемонстрировать окружающим стильный девайс вполне объяснимо, но с точки зрения безопасности разумнее упаковать устройство в защитный чехол и доставать его как можно реже. Это обеспечит защиту не только от повреждений, но и от воздействия влаги, загрязнения корпуса. Бережная очистка. Если возникла необходимость очистить планшет, следует делать это максимально аккуратно. Для устранения загрязнений рекомендуется использовать мягкую тряпочку, смоченную в специальном средстве для ухода за электроникой. Нельзя допускать попадания влаги внутрь корпуса, так как из-за этого может произойти окисление контактов или короткое замыкание. Соблюдать правила эксплуатации аккумулятора. Автономность – одно из основных преимуществ таблета. Чтобы срок работы устройства между подзарядками не сокращался как можно дольше, нужно вовремя отключать его от источника питания. Также не рекомендуется пользоваться планшетом во время морозов, оставлять его под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов. Большие перепады температур негативно влияют на рабочий ресурс аккумулятора.

Кроме защиты от негативных внешних факторов, необходимо беречь планшет и от вирусных атак. В этом поможет установка специального программного обеспечения и регулярная проверка хранящейся в папках информации, скачиваемых и устанавливаемых приложений. Также полезно будет периодически удалять неиспользуемые программы и выполнять чистку реестра, чтобы ненужные файлы не засоряли память устройства.

Соблюдение всех этих правил поможет продлить срок службы устройства, уберечь его от сбоев и неисправностей, а себя – от лишних расходов на ремонт.