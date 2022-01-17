Израильский экспорт в 2021 году достиг рекордной отметки в 140 млрд $ благодаря IT-технологиям



Израильский экспорт в 2021 году мог достичь не менее 135 миллиардов долларов и, возможно, 140 миллиардов долларов, говорится в отчете, опубликованном на прошлой неделе Министерством экономики и промышленности Израиля, в котором рост экспорта как минимум на 18,5% по сравнению с 2020 годом называется «беспрецедентным ростом», пишет журналист JNS Дэвид Айзек.

«Это не только рекорд по объему роста экспорта за один год, но и впервые в Израиле экспорт услуг (51%) превысил экспорт товаров (49%). (Отчет не включает цифры за четвертый квартал.) «Во-первых, речь идет о росте», — заявил Охад Коэн, директор Управления внешней торговли Министерства экономики, чье ведомство выпустило отчет. «Средний рост израильского экспорта за последнее десятилетие составил от 5 до 6%. Экспорт в 2020 году снизился примерно на 3% по сравнению с 2019 годом, но с 2020 по 2021 год мы говорим о почти 20-процентном росте», — рассказал он JNS. Второй показатель — рост экспорта услуг. Услуги делятся на несколько категорий, но два сегмента, обеспечивающие рост, — это программное обеспечение, а также исследования и разработки — рост на 25 и 15% соответственно.

«Если вы посмотрите на 2015 год, экспорт программного обеспечения из Израиля составлял около 12% от общего объема экспорта. Шесть лет спустя, в 2021 году, это 24%. Программное обеспечение составляет почти четверть израильского экспорта», — заметил Коэн. «Мы думали, что это произойдет в 2024–2025 годах, но это произошло раньше». Он ожидает, что в будущем экспорт услуг будет выше, чем экспорт товаров. «Существует много высокотехнологичных компаний, которые производят не продукты, а технологии — приложения, веб-сервисы и т. д. — и сегодня они доминируют в израильском экспорте».

Арье Райх, проректор Университета Бар-Илан и эксперт по праву международной торговли, рассказал JNS, что рост количества услуг по сравнению с товарами является мировой тенденцией среди развитых стран. «Это связано с тем, что производство товаров требует труда, а стоимость труда дешевле в развивающихся странах, в более бедных странах», — заявил он. Райх заметил, что эпидемия Covid-19, вероятно, способствовала экспорту услуг из Израиля, отметив, что пандемия привела к росту электронной коммерции, и многие люди обратились к онлайн-покупкам. Израиль активно участвует в развитии электронной коммерции, а также финансовых технологий (fintech). «Вся эта финансовая деятельность привлекает хакеров, что, в свою очередь, создает повышенный спрос на информационную безопасность. У нас много израильских компаний, которые очень хорошо разбираются в онлайн-безопасности», — отметил он.

Коэн согласился с тем, что пандемия подстегнула экспорт услуг. ««Zoom», «Microsoft Teams» — все эти приложения существовали до Covid-19, но о них никто не знал и не слышал», — заявил он. «Подумайте, сколько вещей вы делаете сейчас виртуально, чего не делали два года назад. У нас много компаний в этих областях. В некотором смысле Covid-19 ускорил рост израильских компаний в сфере программного обеспечения». Следует отметить, что экспорт услуг Израиля превысил экспорт товаров, даже несмотря на то, что последний восстановился в 2021 году. Экспорт товаров вырос примерно на 15%, особенно за счет экспорта алмазов, «который увеличился примерно на 65 процентов после многих лет сокращения и кризиса алмазной промышленности в Израиле», — говорится в отчете Министерства. Коэн объяснил общий рост экспорта несколькими факторами, в том числе тем фактом, что израильская промышленность не зависит от производства и поэтому не страдает от проблем с цепочками поставок, от которых страдают другие страны. Он также отметил, что переезд из офисов в дома во время пандемии прошел в Израиле гладко. Он также отметил, что еще 10 лет назад правительство приняло несколько ключевых решений. «Первой задачей было принять решение о том, чтобы наш экспорт продолжал расти. Во-вторых, увеличить количество компаний-экспортеров, а в-третьих, самое главное, диверсифицировать наш экспорт не только географически, но и обеспечить поддержку каждой развивающейся отрасли нужными инструментами».

Одним из таких инструментов было открытие офисов аташе по торговле в развивающихся странах для оказания помощи израильским компаниям. «Мы открыли офисы в Гане, Найроби, Рио-де-Жанейро, Маниле и других местах», — рассказал он. Эти офисы были особенно полезны израильским экспортерам, которые застряли дома и нуждались в решении проблем с доставкой во время пандемии. «Во время пандемии Covid-19 количество запросов, которые мы получили от израильских компаний, было намного выше, чем обычно», — заявил он. Коэн не видит поводов для критики в отношении цифр, он лишь говорит, что хотел бы, чтобы туризм пришел в норму, а показатели морских перевозок (цены на фрахт резко выросли во всем мире) вернулись к уровню, существовавшему до пандемии.

Райх добавил, что, учитывая важность высоких технологий, он хотел бы, чтобы в образование на уровне средней школы вкладывалось больше средств, дабы побудить учащихся заниматься наукой и математикой. Он заявил, что больше внимания следует уделять периферии Израиля, таким областям, как Галилея и Негев, которые отстают от центрального региона Израиля с точки зрения образовательных возможностей.

https://lechaim.ru/news/izrailskij-eksport-v-2021-godu-dostig-rekordnoj-otmetki-v-140-milliardov-dollarov-blagodarya-vysokim-tehnologiyam/