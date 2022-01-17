Французские истребители Rafale успешно заглушили и «сбили» российские Су-35

Египет, Алжир и Индонезия отказались от приобретения «последнего слова» российского авиастроения — истребителей Су-35. И хотя, по официальной версии, главной причиной такого решения стали санкции против России, спустя некоторое время выяснилось, что не только в них дело, сообщает Haqqin.az.

Как отмечает портал, камнем преткновения стала внезапно выросшая цена, но главное — техническое отставание российских истребителей от их зарубежных аналогов, в том числе невозможность установить радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и продвинутую авионику, которые ранее импортировались из ряда европейских стран и Израиля.

Так, в Каире провели сравнительные учения — условные бои между Су-35 и французскими Rafale. Причем российские истребители выступали в качестве агрессора. Но Rafale с помощью бортовых РЛС легко глушили электронику Су-35, после чего их «сбивали».

В итоге Каир решил, что лучше закупить продукцию французского авиапрома, а в Индонезии по схожим причинам планируют закупить как Rafale, так и американские F-15 EX.