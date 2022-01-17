Финальная подготовка к агрессии — Кремль заявил о «вторжении НАТО в Украину» и начал переброску «Искандеров»

Россия продолжает формировать ударную группировку для вторжения в Украину и придумывает самые фантастические истории, чтобы это обосновать.

НАТО вторгается на территорию Украины, и Россия больше не может этого терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN в воскресенье.«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», — сказал он, добавив, что такое поведение североатлантического альянса подвело отношения к «красной черте».

По слова Пескова, которого цитируют РИА Новости и ТАСС, именно поэтому российские силы находятся вблизи границы с Украиной и будут там оставаться.

«Мы считаем необходимым держать там войска из-за очень напряженной ситуации», — сказал он, уточнив, что речь идет о «различных учениях НАТО», полетах истребителей и шпионов самолетов, а также продвижении инфраструктуры блока к российским рубежам.