Диктатор Лукашенко анонсировал военные учения с Россией для «противостояния Украине и Западу».

Белоруссия и Россия в западном и южном регионе проведут военные учения, заявил правитель Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник в Минске.По его словам, внеплановые маневры были согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре и станут ответом на «непростую обстановку» на границах Союзного государства.

«Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что маневры запланированы на февраль, но точная дата еще не определена.

«Определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», — ответил Хренину Лукашенко.