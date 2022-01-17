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Диктатор Лукашенко анонсировал военные учения с Россией для «противостояния Украине и Западу»

Диктатор Лукашенко анонсировал военные учения с Россией для «противостояния Украине и Западу».

Белоруссия и Россия в западном и южном регионе проведут военные учения, заявил правитель Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник в Минске.По его словам, внеплановые маневры были согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре и станут ответом на «непростую обстановку» на границах Союзного государства.

«Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что маневры запланированы на февраль, но точная дата еще не определена.

«Определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», — ответил Хренину Лукашенко.

17 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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