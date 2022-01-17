Астрономы создали самую крупную трехмерную карту распределения галактик во Вселенной

Двумерные срезы трехмерных карт галактик во Вселенной по данным уже завершенного обзора неба SDSS (слева) и обзора DESI за первые несколько месяцев работы (справа). Земля находится в центре карт, а самые дальние галактики расположены на расстоянии 10 миллиардов световых лет от нее. Каждая точка на картах представляет собой одну галактику. DESI

Астрономы подвели итоги первых семи месяцев наблюдений в рамках обзора неба спектрографом DESI. Они построили новую трехмерную карту распределения галактик во Вселенной, охватывающей более трети небесной сферы, которая стала самой крупной и подробной картой такого рода на сегодняшний день, сообщается на сайте Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.

Создание инструмента DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) началось в 2015 году, а первый свет прибор увидел в конце 2019 года. Он установлен на 4-метровом телескопе Мейолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Основная цель DESI заключается в проведении пятилетней крупномасштабной программы спектроскопических исследований в оптическом диапазоне миллионов далеких галактик и квазаров, что позволит создавать трехмерные детальные карты распределения материи во Вселенной. Благодаря этому астрономы надеются разобраться в природе темной энергии и определить скорость расширения Вселенной в разные моменты ее существования.

Команда астрономов, работающих с DESI, во главе с Жюльеном Гаем (Julien Guy) из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли представила результаты первых семи месяцев наблюдений. Они построили новую трехмерную карту распределения галактик во Вселенной, охватывающей более трети небесной сферы, которая стала самой крупной и подробной картой такого рода на сегодняшний день.

Трехмерное компьютерное моделирование Вселенной по данным DESI, которое охватывает расстояния до более чем 5 миллиардов световых лет от Земли (находится в левом нижнем углу кадра). По ходу анимации точка наблюдений смещается от созвездия Девы в сторону созвездий Волопаса и Северной Короны. Каждая цветная точка представляет собой галактику.

В рамках обзора было каталогизировано более 7,5 миллиона галактик, для которых определены значения красных смещений, а также открыты новые квазары. Наиболее далекий квазар, обнаруженный DESI, обладает значением красного смещения z=6,53, что означает, что он существовал менее чем через миллиард лет после Большого взрыва. Ожидается, что к 2026 году в каталоге DESI будет более 35 миллионов галактик и 2,4 миллиона квазаров.