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54-летняя Памела Андерсон засветилась без макияжа

54-летняя Памела Андерсон засветилась без макияжа — как оказалось, выглядит она неплохо.

«Изящно стареет»: 54-летняя Памела Андерсон засветилась без макияжа

Памела Андерсон в последние годы практически не заявляла о себе, однако сейчас публика вспомнила о ней, ведь скоро выйдет сериал «Пэм и Томми», посвященный ее роману с музыкантом Томми Ли. На фоне этого звезда попалась накануне фотошпионам.

Папарацци показали серию кадров, на которых запечатлели Пэм, прогуливающуюся по солнечному Малибу в компании ассистента и золотистого ретривера.

Примечательно, что Памела Андерсон не была накрашена. Однако, судя по внешнему виду, ее мало волновало, как она выглядит. На прогулке звезда продемонстрировала максимальную непринужденность, надев свободные голубые штаны с имитацией потертостей, черный топ, просвечивающийся сквозь белую мятую футболку, и угги (фото тут).

«Пэмми культовая!», «Обожаю. Я думаю, она отлично выглядит», «Если бы только друзья сказали ей много лет назад правду о том, что она выглядит лучше с меньшим количеством косметики и без медицинских косметических вмешательств», «Мне нравится, как она изящно стареет без филлеров и т. д. Она выглядит великолепно», — восхитились поклонники в комментариях.

Источник фото: Legion-Media

17 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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