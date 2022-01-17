54-летняя Памела Андерсон засветилась без макияжа — как оказалось, выглядит она неплохо.

Памела Андерсон в последние годы практически не заявляла о себе, однако сейчас публика вспомнила о ней, ведь скоро выйдет сериал «Пэм и Томми», посвященный ее роману с музыкантом Томми Ли. На фоне этого звезда попалась накануне фотошпионам.

Папарацци показали серию кадров, на которых запечатлели Пэм, прогуливающуюся по солнечному Малибу в компании ассистента и золотистого ретривера.

Примечательно, что Памела Андерсон не была накрашена. Однако, судя по внешнему виду, ее мало волновало, как она выглядит. На прогулке звезда продемонстрировала максимальную непринужденность, надев свободные голубые штаны с имитацией потертостей, черный топ, просвечивающийся сквозь белую мятую футболку, и угги (фото тут).

«Пэмми культовая!», «Обожаю. Я думаю, она отлично выглядит», «Если бы только друзья сказали ей много лет назад правду о том, что она выглядит лучше с меньшим количеством косметики и без медицинских косметических вмешательств», «Мне нравится, как она изящно стареет без филлеров и т. д. Она выглядит великолепно», — восхитились поклонники в комментариях.

Источник фото: Legion-Media