Уже два законопроекта с санкциями против Путина, Мишустина и Шойгу поданы в США

В Сенате США зарегистрировали два законопроекта о санкциях в отношении лично Владимира Путина за вторжение в Украину, сообщает DW.



Сенатор от Республиканской партии, заместитель председателя специального комитета по разведке и старший член комитета по международным отношениям Сената (верхней палаты Конгресса) США Марко Рубио вслед за группой демократов вчера, 14 января, также инициировал санкции в отношении диктатора РФ Путина в случае расширения агрессии РФ в Украине.

«Важно, что этот законопроект не будет зависеть от президента США Джо Байдена, чтобы решить, что это вторжение в Украину», — говорится в заявлении сенатора. Согласно документу, по фактам нарушения территориальной целостности Украины должен следить директор Национальной разведки каждые 20 дней. Остальные положения проекта похожи на предложения демократов.



В случае нападения предлагается заблокировать имущество Путина, премьер-министра Мишустина, министра обороны РФ Шойгу и олигархов, а также отменить визы в США. Также согласно проекту должны быть запрещены операции с российскими компаниями в энергетической, финансовой, горнодобывающей и аэрокосмической сферах. Кроме того, если Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций не прекратит оказывать услуги подсанкционным российским банкам, санкции должны быть наложены на SWIFT. К тому же, предлагается немедленно возобновить санкции против газопровода «Северный поток-2».

Подобный законопроект зарегистрировала группа из 26 демократов 12 января. По данным американских СМИ, его положения получили одобрение в Белом доме. В то же время кремлевская банда инициативу приравняла к разрыву отношений между США и РФ.

10 января группа конгрессменов от Республиканской партии инициировала законопроект о поддержке Украины. Он предусматривает существенное увеличение военной помощи украинским Вооруженным силам и предоставление Украине статуса государства НАТО-плюс для ускоренной продажи американских оборонных товаров и услуг.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.



В пятницу представитель Пентагона Джон Кирби сказал о подготовке Россией спецоперации «под чужим флагом», которая должна была создать повод для расширения военного вторжения в Украину. В Белом доме также заявили, что, по перехваченным сообщениям, РФ создавала возможности для того, чтобы сфабриковать повод для вторжения, в частности, путем диверсионной деятельности и информационных операций. При этом на РФ планировали обвинить Украину в подготовке нападения на силы РФ в оккупированных регионах.