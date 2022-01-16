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Умер известный итальянский модельер Нино Черрути

Нино Черрути — известный итальянский модельер и бизнесмен скончался на 92-м году жизни в больнице города Верчелли на севере Италии, пишут местные СМИ.

Черрути обрел известность в 1960-х годах, после того как основал в Париже дом высокой моды Cerruti 1881. Его одежда очень ценилась знаменистостями, кроме того, стиль Черрути оказал влияние на других модельеров, включая и Джорджо Армани.

В 2000 году Черрути прордал свой дом высокой моды группе итальянских инвесторов и занялся управлением основанной еще его дедом текстильной компанией Lanificio Fratelli Cerruti.

16 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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