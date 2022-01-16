Потерявшая сына Шинейд О’Коннор объяснилась за страшный поступок

Потерявшая сына ирландская певица Шинейд О’Коннор объяснилась за страшный поступок, на который она решилась на днях. Так, вокалистка оказалась в больнице после того, как ее единственный наследник ушел из жизни добровольно.

Переполошив народ, О’Коннор вышла на связь и объяснилась за случившееся.