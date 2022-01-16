Потерявшая сына Шинейд О’Коннор объяснилась за страшный поступок

Потерявшая сына ирландская певица Шинейд О’Коннор объяснилась за страшный поступок, на который она решилась на днях. Так, вокалистка оказалась в больнице после того, как ее единственный наследник ушел из жизни добровольно.
Переполошив народ, О’Коннор вышла на связь и объяснилась за случившееся.
«Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя.
Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна. Решила последовать за ним. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, рушится. У меня оставался только он, а теперь его нет…» — написала О’Коннор в микроблоге.
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