Нападение на синагогу в Техасе. Освобождены все заложники

Newsru.co.il передает: Власти штата Техас объявили, что освобождены все заложники, находившиеся в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в Колливилле.



Губернатор штата Техас Грег Эббот на своей странице в Twitter написал: «Молитвы услышаны. Все заложники освобождены, они живы и находятся в безопасности».

Телеканал CNN и издание Fort Worth Star-Telegram сообщают, что спецназ штурмовал здание синагоги, были слышны взрыв и выстрелы. Полиция объявила, что мужчина, захвативший заложников, мертв.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 января, в синагоге, расположенной в районе Даллас-Форт-Уэрт, неизвестный вооруженный мужчина захватил раввина и еще троих людей в заложники.

В реформистской синагоге «Бейт Исраэль» проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в задние и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте. В аккаунте Facebook этой синагоги было слышно, как он ведет переговоры с представителями полиции, предостерегая их от насильственной попытки освободить заложников.

По некоторым сведениям, захвативший заложников является мусульманином. Его сестра якобы находится в тюрьме, и он не имеет возможности с ней видеться.

По другим данным, злоумышленник требовал освобождения пакистанского нейробиолога, осужденного за попытку убийства офицеров армии США в Афганистане.

После захвата заложников была проведена эвакуация жителей домов, прилегающих к синагоге.

После захвата заложников в синагоге в Колливилле власти Далласа (штат Техас) ввели дополнительные патрули полиции у еврейских религиозных центров.