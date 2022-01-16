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Мадонна устроила дерзкий фотосет с новой пассией Канье Уэста

Мадонна устроила дерзкий фотосет с новой пассией Канье Уэста

Американская поп-дива Мадонна устроила вечеринку с друзьями.

В частности, 63-летняя звезда встретилась с бывшим Ким Кардашян, рэпером Канье Уэстом и его новой девушкой – 31-летней актрисой итальянского происхождения Джулией Фокс.

Более того, Медж и пассия исполнителя устроили дерзкий фотосет. На фото женщины оперлись друг на друга, сидя на диване и закинув ноги в обуви на светлую ткань. Мадонна обняла Фокс за шею, а она со своей стороны положила руку на колено певицы.

«Пошла на ужин с Джулией, чтобы поговорить о моем фильме, и пришло еще несколько человек», — подписала публикацию легендарная исполнительница.

16 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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