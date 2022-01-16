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«Крестный отец» возвращается, но уже в 4К

Мафия навсегда: «Крестный отец» возвращается, но уже в 4К

Поводом для переиздания стало 50-летие «Крестного отца». При этом Paramount Pictures обещают ограниченный прокат во всем мире. К юбилею трилогии, все ее части вновь покажут в кинотеатрах 24 февраля в 4К UltraHD. Цифровую версию переиздания выпустят 22 марта.

Собственно, Paramount рассказали, что они сделали. Они потратили около 1000 часов на цветокоррекцию и восстановление оригинальных звуковых дорожек в дополнение к 4000 часов восстановления изображения.

Обработке подверглись все три фильма под руководством режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, сообщает портал DTF.

Напомним, «Крестный отец» вышел в 1972 году. Это адаптация новеллы Марио Пьюзо, в которой описывается взлет и падение семьи Корлеоне под руководством Вито Корлеоне (Марлон Брандо) и трансформация младшего сына Майкла (Аль Пачино) из семейного изгоя в настоящего босса мафии.

Источник фото: Legion-Media

16 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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