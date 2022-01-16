Кремль официально подтвердил, что готовится атаковать Украину



Кремль официально подтвердил, что готовится атаковать Украину — пресс-секретарь Путина заявил об этом в интервью CNN.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвергать вероятность возможного размещения на территории Украины российских наступательных вооружений. Агентство Bloomberg приводит фрагмент интервью Пескова американскому телеканалу CNN, оно должно выйти в эфир в воскресенье в еженедельной программе Fareed Zakaria GPS».

Официальный представитель Кремля произнес следующую фразу: «Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины». Одновременно он сказал, что речь не идёт о военных действиях в отношении Украины.

Ранее США объявили, что располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины.