В Германии призвали власти к коренному пересмотру политики в отношении России » Канада призвала своих граждан избегать поездок в Украину из-за российской агрессии Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на предстоящей неделе побывает в Украине Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Украину без крайней необходимости из-за «продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее». Министр иностранных дел Мелани Жоли посетит Киев на предстоящей неделе, чтобы подтвердить поддержку суверенитета Украины со стороны Канады и подкрепить усилия по сдерживанию «агрессивных действий» России, сообщила Оттава ранее. «Мы изменили уровень риска для Украины, чтобы избежать поездок, не связанных с острой необходимостью, из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее», – говорится в рекомендациях для путешественников, выпущенных правительством Канады в субботу. Москва разместила более 100 тысяч военнослужащих у границ Украины, и США заявили в пятницу, что у них есть опасения, что Россия готовит предлог для вторжения. Канада, страна с большой и политически влиятельной украинской диаспорой, заняла жесткую линию в отношении России после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Жоли встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и побывает на западе страны, где выступит перед участниками канадской учебной миссии из 200 человек, которая находится там с 2015 года. Заместитель министра иностранных дел Канады Марта Морган и заместитель госсекретаря США Венди Шерман в пятницу провели телефонный разговор и пообещали и дальше координировать действия по сдерживанию российской агрессии против Украины, сообщил в субботу представитель Госдепартамента. Во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого «подчеркнул, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, включая скоординированные санкции». Канада ввела санкции против более 440 физических и юридических лиц в связи с аннексией Крыма.