Как работает газовый котел: различия между одноконтурными и двухконтурными моделями

Газовые котлы получили широкое распространение при организации систем отопления в частных домах и квартирах. Это оборудование славится своей экономичностью, надежностью, простотой управления, многофункциональностью. Сегодня оно представлено в продаже в огромном ассортименте. Модельный ряд включает в себя настенные, напольные, одноконтурные и двухконтурные модели разной мощности. Чтобы понять, как работает газовый котел, необходимо изучить строение и разновидности популярных видов оборудования.

Классическая конструкция газового котла

Перейдя по ссылке https://modernsys.com.ua/gazovye-kotly/, газовый котел можно подобрать по типу, площади помещений, бренду, стоимости и прочим параметрам. Любая современная модель имеет схожее строение. Основными компонентами данного типа оборудования выступают:

металлический корпус;

теплообменник;

камера, где происходит сгорание;

система для отвода дыма;

управляющий блок;

газовая горелка.

Обязательные элементы современных котлов представлены различными датчиками контроля, управления, циркуляционным насосом, материнской платой. Продвинутые модели оснащаются электронным дисплеем. Двухконтурные типы также содержат небольшой бак.

Схемы работы одноконтурных и двухконтурных котлов

Котлы с одним контуром предназначены исключительно для обогрева помещений. Они содержат систему встроенных датчиков, которые сигнализируют управляющему блоку для старта работы. Электроника посылает электрический импульс с одновременным запуском подачи газа. Включается горелка, которая нагревает рабочую жидкость (как правило, обычную воду). Циркуляционный насос «гоняет» теплоноситель по трубопроводу и радиаторам. По достижению установленной температуры в системе автоматика прекращает работу горелки. Процесс повторяется после критического остывания воды.

Особенность двухконтурного котла заключается в том, что в его конструкции есть два нагревательных контура. Они функционируют автономно друг от друга. Это дает возможность отапливать помещения и подавать горячую воду. Понять, как работает газовый котел данного типа несложно. В режиме нагревания теплоносителя процесс аналогичен одноконтурной модели. Когда пользователь открывает кран для подачи горячей воды, происходит срабатывание датчика протока. Электронный блок активирует трехходовой клапан, который перенаправляет теплоноситель.

Одноконтурный котел используется только в холодное время года. Для нагревания воды придется устанавливать дополнительное оборудование. Бойлер Roda Aqua INOX на 80 литров, например, станет отличным выбором для среднестатистической семьи. Двухконтурные модели с легкостью переключаются на летний режим. Для этого достаточно отключить на корпусе контур, отвечающий за отопление.