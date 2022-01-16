Финляндии и Швеции пообещали моментальное вступление в НАТО

Если Финляндия и Швеция захотят присоединиться к НАТО — они будут приняты буквально на следующий день после подачи запроса. С таким заявлением выступил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в эфире финской телерадиокомпании Yle. По его словам, альянс «примет решение мгновенно», если Хельсинки и Стокгольм решат вступить в НАТО.

Что касается России, которая на последних переговорах с НАТО по гарантиям безопасности потребовала наложить вето на расширение альянса, то Расмуссен повторил то, что уже говорилось ранее представителями НАТО: «Наши двери останутся открыты». И добавил: в НАТО не хотят, чтобы российский президент Владимир Путин «выступал в роли швейцара». Расмуссен также считает, что «вторжение России» на Украину может активизировать стремление в НАТО Финляндии и Швеции. Хотя Россия на Украину не нападет, добавил он.