Цунами из-за извержения подводного вулкана обрушилось на Японию

Цунами, вызванное извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, обрушилось на побережье Японии. Это произошло спустя несколько минут после того, как было выпущено предупреждение, сообщает Japan Times.

Предупреждение о цунами было выпущено для островов Амами и Токара. Ожидалось, что волны могут достигать в высоту 3 метров. Не исключено, что последствия дойдут до районов вдоль побережья от Тохоку до Окинавы.

Напомним, что крупное извержение сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана и ударили по полинезийскому островному государству Тонга. Кроме Японии, цунами может угрожать Фиджи, Новой Зеландии и Австралии. Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи — более чем в 800 километрах от вулкана.

Очевидцы сообщали о дожде из пепла в столице Тонга Нукуалофа, в 65 километрах от вулкана. Король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца.