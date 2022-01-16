Буйства Пэрис Хилтон обнажил бывший любовник

В 2003 году популярность Пэрис была так высока, что Хилтон и подумать не могла, что ее вторая половинка вдруг захочет разойтись. Стоило лишь Джо Фрэнсису заявить о желании порвать с ней, как светская львица решила выпустить свои коготки.

«Клянусь Богом, мне пришлось вызвать охрану отеля, потому что Пэрис начала избивать меня. Она была очень пьяна. Секьюрити выволокли ее из моего номера. Это видела ее сестра. Но она снова вернулась и пыталась выбить дверь всю ночь», — откровенничает Фрэнсис.

Уже после того, как они расстались, у Джо состоялся еще один неприятный разговор с Пэрис, в котором она в очередной раз проявила свой непомерный эгоизм, объяснил Фрэнсис порталу Pagesix: