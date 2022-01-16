Британские ученые назвали единственное гарантированное средство от похмелья

Британские ученые во главе с психиатром Эммертом Робертсом из Королевского колледжа в Лондоне решили выяснить, существуют ли действительно эффективные средства от похмелья, подтвержденные наукой. Их исследование опубликовано в научном журнале Addiction .

Исследователи пишут, что большинство изученных ими работ имеют существенные недостатки. Так, в одних экспериментах участвовали только мужчины, в других — слишком узкая выборка по возрастам. А в целом во всех работах — мало испытуемых. И ни одно из «антипохмелинов» не изучалось больше, чем одной группой ученых, что ставит под сомнение точность исследований.

В итоге группа пришла к выводу, что единственное гарантированное средств от похмелья — это отказ от возлияний или серьезное сокращение количества выпитого алкоголя. И питье воды тоже не спасет от похмелья. Исключение — обезвоживание, но на другие похмельные недуги вода никакого влияния не оказывает.

Все же есть и радостная новость: ученые выделили три потенциальных средства, помогающих от похмелья. Это толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Их испытывали на небольших группах — от 16 до 30 человек.