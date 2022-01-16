Breaking Defense: оборонная промышленность России не переживет новые санкции США

Российская оборонная промышленность может не пережить последствий введения новых санкций США, предупреждают в американском издании Breaking Defense.

Авторы публикации, в частности, заявляют, что возможное введение Вашингтоном ограничений против Москвы в финансовой сфере «будет фатальным для российского оборонного сектора в области исследований и разработок, который остро нуждается в инвестициях для развития некоторых из своих новейших программ, таких как однодвигательный истребитель Су-75», сообщает портал «Хартыя-97».

Напомним, в ноябре–декабре прошлого года мировые СМИ заполнила тема предполагаемого российского вторжения на Украину и санкций, которые должны за этим последовать. По мнению авторов и экспертов этих изданий, признаком «вторжения» является сосредоточение российской военной техники в пограничных с Украиной регионах. В числе вероятных санкций называются как остановка газопровода «Северный поток-2», так и ограничения против российских энергокомпаний, и отключение системы «быстрых» финансовых расчетов SWIFT.