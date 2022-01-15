У КИЄВІ ПІДОЗРЮЮТЬ МІГРАНТІВ У НАПАДАХ НА ЦЕРКВИ

Користувачі соціальних мереж поширили світлини, на яких можна побачити, що на стінах українських церков розміщено графіті із символікою відомого на Близькому Сході угруповання “Брати мусульмани”.

На разі невідомо, скільки церков стало жертвою графіті, але відомо, що всі культові споруди належать до Української православної церкви Московського Патріархату. Крім того, ніяких офіційних коментарів від представників Київської Єпархії, чи патріархату немає, проте користувачі соціальних мереж вже встигли звинуватити у малюнках на стінах храму Святого Феодосія Чернігівського та на стінах церкви Святого благовірного князя Олега Брянського мігрантів із Сирії чи якоїсь іншої країни Близького Сходу.

Угрупування “Брати мусульмани” відоме своїми екстремістськими поглядами, та у ряді країн діяльність організації заборонено. Організація декілька раз встигла побувати у епіцентрі міжнаціонального та міжконфесійного скандалу у країнах Центральної та Західної Європи, коли біженці із Близького Сходу ініціювали заворушення у німецькому Кельні у ніч з 31 грудня 2015 року на 1 січня 2016 року.

До речі саме у 2016 року у Київської області у місті Яготин було організовано місце компактного проживання для біженців із Сирії, проте резонансних конфліктів із місцевими мешканцями ще не було. Що до графіті на українських храмах відповідні висновки повинні зробити компетентні органи.