Мусульмане, бисексуалы и Кристиан Бэйл: чем удивит Marvel в 2022 году

Четвертая фаза киновселенной Marvel в 2022 году разгонится по полной, и в этом году публика увидит не только возвращение старых знакомых, но и появление новых супергероев.

Супергеройский год 5 мая откроет «Доктор Стрендж в мультивселенной безумия». Герои Бенедикта Камбербетча и Элизабет Олсен объединятся, чтобы навести порядок после событий последнего «Паучка». Внезапно мешать им будет тоже Доктор Стрендж, но злой — из другой вселенной.

В середине года на Disney+ выкатят сразу три сериала. «Мисс Марвел» расскажет о первой супергероине-мусульманке Камиле Хан, в «Лунном рыцаре» Оскар Айзек будет бороться со своим очень необычным расстройством личности, а в «Женщине-Халке» Марк Руффало и Тим Рот помогут двоюродной сестре Брюса Баннера стать, собственно, Женщиной-Халком.

7 июля выйдет долгожданный «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити, где Тором станет героиня Натали Портман, а правительницей Нового Асгарда — бисексуальная валькирия. Крис Хемсворт и герои «Стражей галактики» тоже никуда не денутся, а главным злодеем окажется Кристиан Бэйл.

Осенью в MCU вернется и Сэмюэл Л. Джексон в сериале «Секретное вторжение». Вторгаться будут скруллы, а противостоять им придется Нику Фьюри. Наконец, 10 ноября выйдет сиквел «Черной пантеры», причем без замены Чедвику Боузману — вместо него на первый план выдвинут женских персонажей.

Но закончится супергеройский год все-таки на мажорной ноте — 22 декабря на Disney+ появится праздничный спецвыпуск «Стражей галактики», который расскажет о событиях, случившихся после третьего «Тора».