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Две звезды «Игры престолов» подались в полярники

Ледоруб вместо меча: две звезды «Игры престолов» подались в полярники

После окончания «Игры престолов» ни Николай Костер-Вальдау, ни Чарльз Дэнс не снимались в главных ролях по-настоящему громких проектов, но теперь сериальные отец и сын готовы изменить ситуацию.

Костер-Вальдау даже помог Netflix написать сценарий фильма «Борьба со льдом», первый трейлер которого медиагигант показал вчера. Натурные съемки проходили в Исландии и Гренландии, а потому, любители роскошных заснеженных пейзажей, добро пожаловать!

Экранизация истории Эйнара Миккельсена, который в 1909 году отправился в Гренландию искать останки команды полярников, а затем потерялся на острове на пару с молодым моряком и пытался выжить, увидит свет уже 2 марта.

Помимо звезд «Игры престолов», в «Борьбу со льдом» позвали Джо Коула из «Острых козырьков» и Хейду Рид из «Полдарка».

15 января, 2022 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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