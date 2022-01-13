Рубль возобновил обвал на итогах переговоров с НАТО

Рубль подешевел на Московской бирже в среду впервые за четыре дня и стал худшей валютой дня среди аналогов на развивающихся рынках.Вопреки дорожающей нефти (Brent впервые с ноября пробила 85 долларов за баррель), курс доллара на 21.59 мск вырос на 35 копеек, до 79,80 рубля, а евро подскочил на 86 копеек, до 85,57 рубля.

«Геополитика остается главным и, по сути, единственным негативным для рубля фактором», — констатирует начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Два раунда переговоров по безопасности — сначала с США, а затем с НАТО — предсказуемо провалились и вместо надежд на договоренности принесли угрозу новых жестких санкций, на этот раз оформленную в виде законопроекта, который в среду был внесен в Конгресс.

Подготовленный демократом Бобом Менендесом проект санкций предполагает удар по крайней мере по трем российским банкам из «черного списка», который насчитывает 12 имен, в том числе Сбер, ВТБ и ВЭБ. Им уготовано отключение от международной платежной системы SWIFT.

Проект также требует запрета на операции с российским госдолгом как на первичном, так и на вторичном рынке, а кроме того, предусматривает персональные санкции против президента Владимира Путина, премьера, глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и командующих всеми видами вооруженных сил.

И хотя российский рынок уже привык к хроническим санкционным угрозам, надежд на снятие напряженности на этот раз немного. Безрезультатные переговоры Россия-США 10 января продолжились советом РФ-НАТО, где ультиматум Кремля был также решительно отвергнут.

Альянс отказался гарантировать нерасширение на восток, в ответ на что замглавы МИД РФ Александр Грушко пригрозил НАТО военным ответом и предупредил об угрозе конфликта. Даже договориться о продложении переговоров стороны, похоже, не смогли. Фундаментальные различия в подходах не позволили принять решения об алгоритме дальнейших шагов, сказал замминистра.