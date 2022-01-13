 
«  
  »

Бывшего главу Комитета нацбезопасности Казахстана обвинили в попытке переворота

Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, которого во время массовых протестов обвинили в государственной измене, дополнительно стал фигурантом уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, сообщается на сайте КНБ.

«Начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», — сказано в сообщении комитета.

Кроме Масимова в этих преступлениях подозревают директора службы спецназначения «А» (спецназа КНБ) Ануара Садыкулова и заместителя главы КНБ Даулета Ергожина. Они задержаны.

13 января, 2022 | Category: Мир, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  