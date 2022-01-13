Бывшего главу Комитета нацбезопасности Казахстана обвинили в попытке переворота

Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, которого во время массовых протестов обвинили в государственной измене, дополнительно стал фигурантом уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, сообщается на сайте КНБ.

«Начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», — сказано в сообщении комитета.

Кроме Масимова в этих преступлениях подозревают директора службы спецназначения «А» (спецназа КНБ) Ануара Садыкулова и заместителя главы КНБ Даулета Ергожина. Они задержаны.