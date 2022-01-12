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У Майли Сайрус появился бойфренд

У Майли Сайрус появился бойфренд

Американская певица Майли Сайрус больше не холостячка. Фанаты давно подозревали, что сердце девушки занято, но недавно это подтвердили близкие к ней источники.

Инсайдер из окружения 29-летней звезды сообщил, что она встречается с барабанщиком лос-анджелесской группы Liily – 23-летним Максом Морандо.

По словам приятеля Майли, она абсолютно счастлива в этих отношениях. Пару связывают общие интересы и любовь к музыке. К тому же, у влюбленных много общих друзей, с которыми они тусуются.

Между ними все официально. Они креативны, артистичны и оба музыканты. – сказал аноним.

12 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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