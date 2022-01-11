В Китае разработали мегаваттный лазер для спутников

Специалисты из Чжэцзянского университета разработали импульсный лазерный излучатель мощностью один мегаватт. Как пишет South China Morning Post, он весит полтора килограмма и достаточно маленький, чтобы разместить его на спутнике. Излучатель сможет определять и отслеживать цели, а также быстро передавать информацию.

Высокомощные лазерные установки обычно громоздкие и тяжелые. Например, масса противоракетного лазера ABL — около 55 килограммов на киловатт мощности. А у системы, которую американское агентство противоракетной обороны разрабатывает для беспилотников, этот показатель должен будет составлять три-пять килограмм на киловатт.

Лю Чун (Liu Chong) и его коллеги с факультета оптических наук и техники Чжэцзянского университета разработали мегаваттный импульсный лазерный излучатель, который весит 1,5 килограмма. Размером он с 500-миллиграмовую банку. Исследователи говорят, что устройство может в условиях космоса производить до 100 импульсов в секунду в течение почти получаса не перегреваясь.

Мощность каждого импульса — около пяти миллиджоулей. Этого недостаточно, чтобы сбить ракету или спутник, но хватит, чтобы определить цель, с точностью отследить ее передвижения и сделать ее детальные изображения. Кроме того, два спутника с такими излучателями смогут устанавливать между собой связь и быстро передавать друг другу информацию на больших расстояниях. Насколько далекими будут эти расстояния, не уточняется.

Маленький лазерный излучатель получил охлаждающее устройство из меди и индия. Оно поглощает излишнее тепло, которое может повлиять на работу компонентов спутника и качество лазерного луча. Разработчики утверждают, что их устройство готово к испытаниям в космосе. Но когда это произойдет, неизвестно.