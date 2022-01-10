Умер актёр и комик Боб Сагет, известный по роли в сериале «Как я встретил вашу маму»

По данным The Hollywood Reporter, Сагета нашли мёртвым в номере отеля в городе Орландо. Причина смерти не уточняется, однако власти не обнаружили признаков насилия или употребления наркотиков.
Сагет прежде всего известен по роли Дэнни Таннера в ситкоме «Полный дом». Он также выступал закадровым голосом рассказчика в сериале «Как я встретил вашу маму», сыграв будущую версию главного героя.
Помимо этого он долгое время был ведущим реалити-шоу America’s Funniest Videos, в котором показывали подборки смешных видео, отправленных зрителями. В России аналогом этого шоу был «Сам себе режиссёр»
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