У Польщі відкинули можливість перезавантаження відносин з Росією

В умовах агресивної політики, яку веде Росія стосовно інших країн, перезавантажити відносини з нею неможливо.

Про це в ефірі Польського радіо в понеділок заявив заступник очільника МЗС Польщі Марцін Пшидач.

Зараз про перезавантаження немає мови… Є простір для розмови з Росією, але не за такою формулою, що Росія здійснює ескалацію, перекидає війська і з пістолетом намагається розмовляти із Заходом. Марцін Пшидачзаступник очільника МЗС Польщі

Він підкреслив, що з Росією необхідно вести перемовини щодо багатьох питань.

Наприклад, я виступаю за активні переговори на тему Донбасу: те, що там відбувається, як там страждають люди, як політично розв’язати цю проблему. У цьому повинна також бути зацікавлена Західна Європа, Україна і, сподіваюся, також і Росія. Якщо Росія хоче розмовляти, то Донбас є хорошою темою. Марцін Пшидачзаступник очільника МЗС Польщі

Він зазначив, що Росія не повинна мати права голосу в справі розширення НАТО. Вимоги Росії до НАТО він назвав відомим “радянським методом”, коли високо піднімаючи планку, країна очікує на реалізацію половини, або принаймні частини власних вимог.

За його словами, деякі російські очікування, наприклад, щодо розширення НАТО на схід, вже всі відкинуто.

“10-та стаття Договору про НАТО говорить про можливість розширення Альянсу, і Росія тут не повинна мати права голосу”, – констатував Пшидач.

Польський дипломат підкреслив, що Росія cвоїми заявами переводить стрілки: сама, здійснюючи агресивні дії, намагається втлумачити НАТО, що це країни-союзники наближаються до кордонів чи намагаються здійснювати ескалацію.

“Якщо хтось є агресивним, то це – Росія. Якщо Росія хоче розмовляти, то можемо говорити з нею про Крим, Донбас, Грузію..”, – констатував він.