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Часть Великой китайской стены обрушилась из-за землетрясения

Об этом сообщает Global Times .

В результате землетрясения магнитудой 6,9 балла два метра Великой китайской стены обрушились в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на севере Китая.

Землетрясение произошло в северо-западной провинции Цинхай в субботу в полночь на глубине 10 км.

После сильного землетрясения власти организовали проверку местных культурных памятников и обнаружили место обрушения. Установлена ​​первичная защита, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Поврежденный участок стены находится в 114 км от эпицентра в уезде Меньюань, Тибетской автономной префектуры Хайбэй в Цинхай. Землетрясение произошло в малонаселенном районе, однако несколько крупных городов почувствовали толчки. Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили травмы.

Руководитель сейсмического агентства Ганьсу Ши Юйчэн сообщил, что ближайший жилой район расположен в 40 км от эпицентра землетрясения, и местные жители привыкли к подземным толчкам. Власти модернизировали местные дома и сделали их более устойчивыми, что способствует уменьшению количества жертв.

10 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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