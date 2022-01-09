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Звезда «Мстителей» Крис Эванс сыграет роль Джина Келли в новом фильме

Звезда "Мстителей" Крис Эванс сыграет роль Джина Келли в новом фильме

Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в «Мстителях», сыграет американского актера и режиссера Джина Келли в новом фильме.

Как сообщает Deadline, подробностей сюжета, как и названия картины, пока нет. Но известно, что фильм основан на идее самого Эванса.

Сценарий должен написать Джон Логан, известный по оскароносному «Гладиатору».

Фильм расскажет о 12-летнем мальчике, подрабатывающем на студии MGM, который выдумает себе дружбу с Джином Келли во время съемок его следующего фильма.

Напомним, Джин Келли — известный актер, хореограф, продюсер, сценарист и режиссер. Одной из его самых популярных работ является комедийный мюзикл «Поющие под дождем».

9 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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